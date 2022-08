JEE Mains, NEET Answer Key 2022: जेईई मेन्स और नीट यूजी की आंसर की, ये हैं डाउनलोड करने के 2 लिंक

JEE Mains, NEET UG Answer Key 2022: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जल्द ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातक या एनईईटी यूजी 2022 (NEET UG 2022) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य 2022 सत्र 2 आंसर की (Answer Key) जल्द ही जारी करेगी. JEE Main answer key jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगी और नीट आंसर की neet.nta.nic.in पर पब्लिश की जाएगी. आसर की के साथ, एनटीए प्रश्न पत्र और उम्मीदवारों के रिकॉर्ड किए गए जवाब भी जारी करेगा. JEE Main 2022 सत्र 2 की परीक्षा 30 जुलाई को समाप्त हुई जिसमें 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे. 17 जुलाई को आयोजित नीट 2022 में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे.

प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Keys) जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को आपत्तियां उठाने के लिए एक ब्रीफ विंडो दी जाएगी. उसके बाद, NEET और JEE की फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किए जाएंगे.

एनटीए पहले NEET UG और JEE Mains सेशन 2 की फाइनल आंसर की जारी करेगा. उम्मीदवार फिर गैर-वापसी योग्य फीस का भुगतान करके अपनी आपत्तियां जमा कर सकते हैं. आपत्तियों का वेरिफिकेशन एनटीए द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा और कोई भी आवश्यक परिवर्तन आंसर की के फाइनल वर्जन में दिखाई देगा.

How to get JEE Main Answer Key

आसंर की चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी टैब में आंसर की का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें, अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल जाएगा.

अब आप यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स जैसे एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही आपकी आंसर की आपके सामने स्क्रीन पर होगी. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

How to get NEET UG Answer Key

आसंर की चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी टैब में आंसर की का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें, अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल जाएगा.

अब आप यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स जैसे एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही आपकी आंसर की आपके सामने स्क्रीन पर होगी. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

