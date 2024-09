प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया 130 करोड़ रुपये की लागत से बना देश का परम रुद्र सुपरकंप्यूटर, इन तीन शहरों में किया गया तैनात

PARAM Rudra Supercomputer: सुपरकंप्यूटिंग तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर लॉन्च किए. इन सुपरकंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "The three supercomputers that have been launched today will help in advanced research from Physics to Earth Science and Cosmology. These are the areas in which today's Science and Technology world is looking at the world of the… https://t.co/tHdZlNuOOz pic.twitter.com/bTbo9cSb1M

— ANI (@ANI) September 26, 2024