PPSC Junior Auditor Recruitment 2022: जूनियर ऑडिटर के लिए 75 पदों पर निकली भर्ती, 12 अगस्त से पहले करें आवेदन

How to Apply for PPSC Junior Auditor Recruitment 2022: क्या आप ऐसी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं जो काफी रुतबे वाली हो, दमदार हो और सैलरी भी अच्छी हो तो इस मौके को हाथ से न जाने दें. दरअसल, पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने पंजाब सरकार के वित्त विभाग में जूनियर ऑडिटर (ग्रुप बी) के पद पर वैकेंसी निकाली है. अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो 12 अगस्त 2022 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें. इस वैकेंसी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, जूनियर ऑडिटर के कुल 75 रिक्त पदों को इस टेस्ट से भरा जाएगा.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले इससे जुड़ी कुछ बातों पर भी ध्यान दें. इस वैकेंसी के लिए वही अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच हो. कैंडिडेट्स का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम (प्रथम श्रेणी) से या एम.कॉम (द्वितीय श्रेणी) से पास होना जरूरी है. इसमें आवेदन के लिए फीस भी तय की गई है. अगर आप एससी/एसटी/ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/पूर्व सैनिक (एलडीईएसएम) पंजाब के वंशज/पंजाब श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के लिए यह फीस 500 रुपये है, जबकि अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1500 रुपये देने होंगे.

ये होगी चयन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ओएमआर पेपर पर आधारित लिखित परीक्षा के जरिये किया जाएगा. यह एग्जाम 2 घंटे का होगा. लिखित परीक्षा पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे.

इस तरह करें आवेदन

आपको हर हाल में इस भर्ती के लिए 12 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले पंजाब लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.in को ओपन करें.

अब आपको ‘OPEN ADVERTISEMENT’ का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करें.

यहां जूनियर ऑडिटर के पद के लिए दिए लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करें.

फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होंगी.

इसके बाद अपने डॉक्युमेंट्स अपलोड करके फीस जमा कर दें.

आखिरी स्टेप्स में आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके रखना न भूलें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर