Railway Recruitment 2022: रेलवे में ग्रेजुएट, 12वीं पास के लिए बंपर नौकरी, 81100 रुपये तक मिलेगी सैलरी

Railway Sarkari Naukri: रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी), पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) ने अलग अलग पदों के लिए रोजगार समाचार पत्र (10 से 16 सितंबर) 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 04 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. अधिसूचना में दी जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त योग्यता के साथ 12 वीं / ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते शामिल हैं. केवल वे खिलाड़ी जिन्होंने 01/04/2020 से 30/08/2022 तक चैंपियनशिप में खेल उपलब्धि पात्रता मानदंड (अधिसूचना में दिए गए) प्राप्त किए हैं और सक्रिय हैं. यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत होनी है.

कुश्ती, पावरलिफ्टिंग, निशानेबाजी, कबड्डी, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, बॉल बैडमिंटन और हॉकी के लिए खाली पद उपलब्ध हैं. उम्मीदवार जो किसी भी विषय में ग्रेजुएट हैं या 12 वीं पास दोनों रेलवे भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवारों के पास उक्त क्षेत्र में खेल उपलब्धियां होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 साल है.

How to Apply for Railway Recruitment 2022

उम्मीदवार आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट - डब्ल्यूआर वेबसाइट-https://www.rrcwr.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना चाहिए. उम्मीदवारों को 12 डिजिट का आधार नंबर भरना होगा. जिन उम्मीदवारों के पास आधार संख्या नहीं है और जिन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है, लेकिन आधार कार्ड नहीं बना है, वे आधार नामांकन पर्ची पर दी गई आधार नामांकन आईडी दर्ज कर सकते हैं.

आवेदन फीस की बात करें तो एससी / एसटी / भूतपूर्व सैनिक / महिला, अल्पसंख्यक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 250 रुपये की आवेदन फीस देनी है. वहीं अन्य किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपये आवेदन फीस देनी होगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर