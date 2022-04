RRB NTPC CBT-2 Exam: एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम का फर्जी नोटिस वायरल, रेलवे ने उम्मीदवारों को किया अलर्ट

RRB NTPC CBT 2 Exam: भारतीय रेलवे (Indian Railway) के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा (RRB NTPC CBT 2 Exam) को लेकर एक नोटिस इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि ये नोटिस पूरी तरह से फेक है. रेलवे ने फिलहाल ऐसा कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है. रेलवे ने उम्मीदवारों को अगाह किया है कि फर्जी नोटिस पर भरोसा न करें.

इस फेक नोटिस में लिखा है कि पे-लेवल 5, 3 और 2 पदों को लेकर सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को 19, 20 मई और 14-16 जून, 2022 को परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. जबकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.

#Fake notices are being circulated with regards to the Railway Recruitment Board’s CBT-2.

Whereas no such notice has been published by the Railways.

Be Alert and Beware of such FAKE claims.#RRB pic.twitter.com/O0Oil5NvmC

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 26, 2022