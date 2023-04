JEEE Result 2023: इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए रैंक कार्ड जारी, ये रहीं पूरी डिटेल

SRMJEEE 2023 Phase 1 Round 1 Rank Cards Released: एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एसआरएम ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम (एसआरएमजेईईई) 2023 फेज 1 राउंड 1 रैंक कार्ड जारी कर दिया है. रैंक कार्ड चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट srmist.edu.in है. रिजल्ट की घोषणा के बाद अगला चरण राउंड 1 च्वाइस फिलिंग है, जो 29 अप्रैल, 2023 को सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा और 1 मई, 2023 को रात 11:00 बजे तक चलेगा. प्रोग्राम आवंटन एवं शुल्क भुगतान 5 मई 2023 को सुबह 11 बजे से 10 मई 2023 को रात 11 बजे तक खुला रहेगा.

ई-काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक स्टेप्स का पालन करने की जरूरत होती है. सबसे पहले, उन्हें आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उन्हें अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना होगा. अगला स्टेप ऑप्शन भरना है, उसके बाद प्रोग्राम अलोकेशन. जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की गई है, उन्हें इसे स्वीकार करने और काउंसलिंग फीस के भुगतान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. आवंटन हो जाने के बाद वे फाइनल अलॉटमेंट लेटर (पीएएल) डाउनलोड कर सकते हैं. आखिरी स्टेप बची हुई फीस और ऑनलाइन नामांकन का भुगतान है.

एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है. संस्थान द्वारा पेश किए जाने वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन पाने के लिए हर साल छात्र SRMJEEE के लिए उपस्थित होते हैं.

Here are the steps to be followed for the SRMJEEE 2023 E-Counselling process