State Age: बिहार है सबसे पुराना तो तेलंगाना सबसे नया, जानिए कितने साल का हो गया है आपका राज्य

How Much Old UP: यहां आपको पता चलेगा कि जिस राज्य में आप रहते हैं वह कितने साल का हो चुका है. भारत में राज्यों की गिनती एक साथ नहीं बढ़ी है.