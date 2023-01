UGC NET वालों के लिए ये रहा लेटेस्ट अपडेट, अगर चूक गए तो बर्बाद हो सकता है करियर

UGC NET 2023 Registration @ugcnet.nta.nic.in: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप और भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए UGC NET पंजीकरण प्रक्रिया 2023 चल रही है. सभी योग्य उम्मीदवारों को यूजीसी नेट आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. UGC NET 2023 रजिस्ट्रेशन विंडो 17 जनवरी 2023 तक एक्टिव रहेगी.

लिखित परीक्षा 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक आयोजित की जानी है. उम्मीदवारों को इसमें उपस्थित होने के लिए आखिरी तारीख से पहले यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होगा.

UGC NET 2023 Important Dates

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 17 January 2023

फीस भरने की आखिरी तारीख- 18 January 2023

करेक्शन विंडो ओपन होने की तारीख- 19-20 January 2023

एग्जाम सेंटर की घोषणा- फरवरी के पहले सप्ताह में

UGC NET एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख- फरवरी के दूसरे सप्ताह में

UGC NET एग्जाम की तारीख- 21 February 2023 से 10 March 2023

How to Apply Online for UGC NET Registration Process 2023

इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

यहां आपको होमपेज पर "UGC NET Apply Online" का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

उसके बाद, अपनी खुद की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें.

अब पोर्टल पर जरूरी क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें.

अब, ऑनलाइन यूजीसी नेट आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और सिस्टम जेनरेटेड एप्लिकेशन नंबर को नोट कर लें.

उसके बाद, (i) लेटेस्ट फोटो (फ़ाइल साइज 10Kb -200Kb) की स्कैन की गई कॉपी को या तो कलर या ब्लैक एंड व्हाइट में 80 फीसदी चेहरे (बिना मास्क के) के साथ एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करें; (ii) उम्मीदवार के साइन (फ़ाइल का साइज: 4kb - 30kb) भी अपलोड करें.

अब, आवेदन फीस के भुगतान के लिए आगे बढ़ें और एप्लिकेशन फॉर्म को जमा करें.

UGC NET एप्लिकेशन फॉर्म के कन्फर्मेशन पेज की एक कॉपी डाउनलोड, सेव और प्रिंट कर लें.

