UGC NET Result 2022: यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का पूरा प्रोसेस

UGC Net 2022 Result Declared: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) दिसंबर और जून परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. यूजीसी नेट 2022 रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर उपलब्ध है. एनटीए ने पहले ही परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है और प्रतिक्रिया भेजने की विंडो 26 अक्टूबर को बंद कर दी गई थी. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की गई थी. NTA ने UGC NET चौथे चरण की आंसर की बाद में अलग से जारी की थी, जबकि आपत्ति उठाने के लिए भी अलग से समय दिया.

फाइनल आंसर की का उपयोग रिजल्ट तैयार करने के लिए किया जाता है और उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के आधार पर, परिवर्तन, यदि जरूरी हो, फाइनल आंसर की में दिया जाता है. यूजीसी नेट रिजल्ट 2022 चेक करने के लिए, उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के साथ लॉगिन करना होगा.

How to check UGC NET result 2022

UGC NET का रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर UGC NET result 2022 चेक करने का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां जरूरी डिटेल्स डालकर लॉगिन कर दें.

लॉगिन करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

Who are eligible for JRF?

'जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर' और 'सहायक प्रोफेसर' पदों के लिए विचार करने के लिए, उम्मीदवारों को दोनों पेपरों में उपस्थित होना चाहिए और दोनों पेपरों में कम से कम 40% कुल अंक प्राप्त करना चाहिए (एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल के लिए 35%)। पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर).

