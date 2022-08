UP B.Ed Entrance Exam Result 2022: यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 रिजल्ट जारी! ये रहा नंबर चेक करने का लिंक

UP B.Ed JEE 2022 यूपी बीएड जेईई 2022 6 जुलाई, 2022 को बरेली विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था. यूपी बीएड जेईई के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई, 2022 से शुरू हुई थी. लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 मई 2022 थी. उत्तर प्रदेश बी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 (Uttar Pradesh B.Ed Joint Entrance Examination 2022) का रिजल्ट आज, 5 अगस्त 2022 को घोषित किया जाएगा, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के बारे में ज्यादा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 (UP B.Ed Result 2022) में शामिल होने के लिए कुल 6,67,463 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हालांकि यूपी बी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में कुल 51,676 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे थे.

रिजल्ट घोषित होने के बाद, लिंक वेबसाइट upbed2022.in पर उपलब्ध होगा. परीक्षा में सफलतापूर्वक पास होने वाले उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जो काउंसलिंग है. यूपी बीएड जेईई 2022 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जल्द ही वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा.

How to Check UP BED Entrance Exam Result 2022

कैंडिडेट्स UP B.Ed Result 2022 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upbed2022.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘UP BED Entrance Exam Result 2022’ का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गई जरूरी जानकारी डालकर सबमिट कर देना है.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

