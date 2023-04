UP Board 10th 12th Result 2023: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 3 क्लिक में होगा आपके सामने, ये रहे सभी स्टेप

UP Board 2023 Result, How to Check: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट थोड़ी देर में जारी होने वाला है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने मार्क्स चेक कर पाएंगे. बोर्ड की तरफ से 24 अप्रैल को कहा गया था UP Board 10th 12th का रिजल्ट 25 अप्रैल दोपहर 1.30 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से घोषित होगा. दसवीं और बारहवीं में कुल 54 लाख 54 हजार 174 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. 10वीं में 29 लाख 7 हजार 533 और 12वीं में 25 लाख 46 हजार 640 परिक्षार्थी शामिल हुए थे.

यूपी बोर्ड का आज रिजल्‍ट जारी होने के साथ ही मार्कशीट चेक करने का लिंक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर लाइव कर दिया जाएगा. परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर की मदद से ई-मार्कशीट इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. स्टूडेंट्स को ओरिजनल मार्कशीट अपने स्कूल से मिलेगी. यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें? स्टेप 1: सबसे पहले ऊपर दी गई किसी भी वेबसाइट ओपन करें.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'UP Board 12th Result 2023' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

रिकॉर्ड समय में हुआ मूल्‍यांकन बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग के लिए कुल 258 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे. इसमें 83 राजकीय एवं 175 सहायता प्राप्त स्कूल थे. इन केंद्रों पर हाईस्कूल की 1,86 करोड़ एवं इंटर की 133 करोड़ समेत कुल 3 करोड़ 19 लाख कापियां थीं. हाई स्कूल की कापियों के मूल्यांकन के लिए 89,698 एवं इंटर के लिए 54,235 समेत कुल 1,43,933 परीक्षक लगाए गए थे. बोर्ड ने इस वर्ष कापियों के मूल्यांकन में इतिहास बनाय था. निर्धारित समय के पहले ही 3.19 करोड़ कापियों का मूल्यांकन पूरा हो गया था अब 25 अप्रैल को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.