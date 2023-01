UP Board Date Sheet 2023: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट, इस लिंक पर चेक कर पाएंगे पूरा टाइम टेबल

UPMSM Exam Date Sheet 2023: उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा डेटशीट जारी करेगा. एक बार टाइम टेबल जारी होने के बाद, यह आधिकारिक वेबसाइट upsmp.edu.in पर उपलब्ध होगा. 12वीं क्लास की आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स समेत सभी स्ट्रीम के लिए टाइम टेबल जारी किया जाएगा.

यूपी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जारी एजुकेशनल कैलेंडर के मुताबिक हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं मार्च में होने वाली हैं. हालांकि अभी कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षाएं फरवरी के मिड में कराई जाएंगी. शेड्यूल इस तरह बनाया जाएगा कि होली (8 मार्च) से पहले परीक्षा खत्म हो जाएं. प्रक्टिकल एग्जाम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं और 15 फरवरी तक चलेंगे.

पिछले सालों से इस साल एग्जाम पैटर्न अलग होगा. पेपर को दो पार्ट में बांटा जाएगा - ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव सवाल. लगभग 30 फीसदी पेपर, या 20 नंबर के पहले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, जिनका उत्तर उम्मीदवारों को ओएमआर शीट पर देना होगा. दूसरा सेक्शन, जिसमें 70 फीसदी या 50 नंबर होंगे, इसमें सब्जेक्टिल सवाल शामिल होंगे, जिनका उत्तर पहले की तरह लिखकर देना होगा.

इस साल, 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है. पिछले पांच साल की तुलना में इस सेशन में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. यूपी बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, हाईस्कूल में कुल 31,28,318 स्टूडेंट्स ने जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 27,50,130 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

UP Board Exam 2023 Datesheet: How to Download

UPMSP डेटशीट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को upmsp.edu.in पर जाना होगा.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको 10th/ 12thdatesheet link का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपका टाइम टेबल आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसे अपने पास सेव कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

