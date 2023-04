UP Board Result 2023: यूपी बोर्ड 12वीं में कितने पर्सेंट आए हैं नंबर, ये रहा निकालने का आसान फॉर्मूला

UP Board 2023 How to Calculate Percentage: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 12वीं के रिजल्ट की पर्सेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए पूरी डिटेल हम यहां दे रहे हैं. वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं बोर्ड के एग्जाम दिए थे वह अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स Upmsp.edu.in, results.gov.in के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स indiaresult.com पर भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेट्स को एक फॉर्मूला लगाना है. यूपी बोर्ड रिजल्ट का प्रतिशत जानने के लिए स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड परीक्षा के सभी सब्जेक्ट में से जितने नंबर मिले हैं, तो उसे कुल नंबरों से भाग करना होगा और फिर 100 से गुणा करना होगा. फॉर्मूले को ऐसे समझें - {(प्राप्तांक / कुल नंबर) × 100}. UP Board Result 2023: इस एग्जाम्पल से समझें क्लास 12 के पर्सेंटेज कैसे निकालें

उदाहरण के लिए

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में 5 सब्जेक्ट हैं.

पांचों सब्जेक्ट के पेपर के कुल नंबर 100-100 हैं. यानी कुल नंबर या कुल पूर्णांक 500 होते हैं.

अब किसी स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 400 नंबर मिले हैं तो उन 400 नंबरों को कुल नंबर या कुल पूर्णांक 500 से भाग करना है.

जैसे (400/500) = 0.80 हुआ. अब इसे 100 से गुणा कर दें तो यह 80 हो जाएगा.

पिछले साल कुल मिलाकर 24,10,971 स्टूडेंट्स ने इंटर एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया. इसमें से 22,37,578 स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने पहुंचे. वहीं, पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 19,09,249 रही.