UP Police SI ASI भर्ती के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी, तुरंत इस डायरेक्ट लिंक पर कर लीजिए चेक

UP Police SI ASI Skill Test Schedule 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (अकाउंट्स और क्लर्क) के पद के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी किया है. UPPRPB 18 अक्टूबर 2022 को सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (लेखा और क्लर्क) पद के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट आयोजित करेगा. जिन कैंडिडेट्स ने यूपी पुलिस एसआई, एएसआई स्किल टेस्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, वे यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट यानी uppbpb.gov.in से यूपी पुलिस एसआई, एएसआई स्किल टेस्ट शेड्यूल 2022 डाउनलोड कर सकते हैं.

आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे यूपी पुलिस एसआई, एएसआई स्किल टेस्ट शेड्यूल 2022 डाउनलोड कर सकते हैं. जारी शॉर्ट नोटिस के मुताबिक, यूपीपीआरपीबी 18 अक्टूबर 2022 को उप निरीक्षक (गोपनीय), सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (लेखा और क्लर्क) के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंटेशन में योग्य उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट आयोजित करेगा.

UPPRPB अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टाइपिंग स्किल टेस्ट से तीन दिन पहले इन पदों के लिए स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड अपलोड करेगा. आप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

जारी शॉर्ट नोटिस के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने सब इंस्पेक्टर (गोपनीय) पद के लिए आवेदन किया है, वे ध्यान दें कि उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग स्किल टेस्ट में उपस्थित होना होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्वालीफाई करने के बाद ही उन्हें स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

How to Download UP Police SI ASI Skill Test Schedule 2022

शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको 'पुरुष एवं महिलाओं के लिए उ0प्र0 पुलिस में पुलिस उनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) की सीधी भर्ती 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपिक परीक्षा के आयोजन की सूचना' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने UP Police SI ASI Skill Test Schedule 2022 की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये http://uppbpb.gov.in/notice/vig2_22092022.pdf है.

