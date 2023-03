UPSC Exam: यूपीएससी के हर आशिक के मन की बात, जब SK Sir ने बताई; वीडियो वायरल

इस वीडियो के बारे में उन्होंने बताया कि यह तब का है जब ओल्ड राजेंद्र नगर में शूटिंग करने गए थे तो वहां एक सुधीर नाम के एस्पिरेंट ने उन्हें एक कविता लिखकर दी थी. उस कविता को अभिलाष थपलियाल (SK Sir) ने अपने इंस्टग्राम पर शेयर किया है. कविता पढ़ने ले पहले वह कहते हैं कि एक एस्पिरेंट आए और उन्होंने मुझे यह पॉइट्री पीस लिखकर दिया, जो मैं अभी पढ़ने वाला हूं आपके सामने. ये उन्होंने दिया मुझे था, SK Sir को दिया था, मुझे लगता है कि यूपीएससी के हर एक आशिक के मन की बात है, तो इसको मैं एसके के अंदाज में ही पढ़ूंगा.

तेरा जिंदगी अगर यूपीएससी एग्जाम होता, तो मैं हर मर्तबा रैंक वन से पास होता...

प्रीलियम्स में तेरी पसंद नापसंद के सवाल होते और ओएमआर शीट पर हमारी आशिकी के निशान होते...

वो मेन्स में तेरी सारी जनरल स्टडीज पूछ लेते, मेरा नॉलेज हरएक में ऑप्शनल सवाल होता. तेरा जिंदगी अगर यूपीएससी एग्जाम होता, तो मैं हर मर्तबा रैंक वन से पास होता...

कभी उन्होंने पूछा ही नहीं तेरी हिस्ट्री के बारे में वरना मेरी कॉपी में तेरे सभी आशिकों का नाम होता...

अगर वो जानना चाहते तेरी ज्योग्राफिकल चॉइसेज, तो मेरे मेप्स में तेरी मेरी डेट्स का ग्राफ होता...

कॉपी की पीओपी की एंट्री में तेरे लिए बहाए आंसुओ का भी हिसाब होता. तेरा जिंदगी अगर यूपीएससी एग्जाम होता, तो मैं हर मर्तबा रैंक वन से पास होता...

