Tricky Question: इंसान मरने के बाद भी कौन सा काम कर सकता है, क्या है पैरों से स्वाद लेने वाले जीव का नाम? जानिए सही जवाब

Government Job Interview Questions: आज के समय में नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उसे पाना आसान नहीं है. आदमी को इसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. आज लगभग हर नौकरी के लिए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है. लेकिन बात अगर सरकारी नौकरी या यूपीएससी की करें तो इसके लिए दौड़ लगा रहे उम्मदीवारों से इंटरव्यू के दौरान अक्सर ऐसे ट्रिकी सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जिनका आपके काम से तो कोई लेनादेना नहीं होता, लेकिन इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलता है. इंटरव्यू लेने वाला आपके कॉन्फिडेंस का आंकलन इस तरह के सवालों से करता है. आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कुछ ट्रिकी सवाल और इनके सही जवाब.

सवाल: इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी?

जवाब: भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी.

सवाल: ऐसा कौन सा जीव है जो हर चीज का स्वाद अपने पैरों से लेता है?

जवाब: तितली, दरअसल तितली पैरों से ही स्वाद लेती है.

सवाल: वह कौन सी चीज है जिसके बिना आप किसी को भी पहचान नहीं सकते हैं?

जवाब: किसी का नाम.

सवाल: दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो लोहे को तो खींच सकती है लेकिन रबड़ को नहीं?

जवाब: चुंबक लोहे को तो खींच लेता है लेकिन रबड़ को नहीं.

सवाल: वह कौन सा काम है जो इंसान मरने का बाद भी कर सकता है?

जवाब: आदमी मरने के बाद अंगदान कर सकता है.

सवाल: दुनिया का सबसे छोटे देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.

सवाल: Here और There में क्या अंतर है?

जवाब: Here और There में सिर्फ T का अंतर है.

