UPSSSC Prelims Result 2021: यूपीएसएसएससी ने जारी किया इन पदों पर भर्ती का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

UPSSSC Supply Inspector Prelims Result 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सप्लाई इंस्पेक्टर के पद के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स सप्लाई इंस्पेक्टर पद के लिए होने वाले मैन्स एग्जाम में शामिल हो सकते हैं. सप्लाई इंस्पेक्टर पद के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

UPSSSC सप्लाई इंस्पेक्टर प्री एग्जाम रिजल्ट 2021 चेक करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर रजिस्ट्रेशन नंबर / जन्म तिथि और लिंग समेत अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी होंगी.

सप्लाई इंस्पेक्टर पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कैटेगरी वाइज कट ऑफ नंबर भी देख सकते हैं। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैटेगरी वाइज कट ऑफ नंबर अनारक्षित 86.17, अनुसूचित जाति 83.12, ओबीसी 86.17, ईडब्ल्यूएस-86.17. आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से यूपीएसएसएससी सप्लाई इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट 2021 की चेक कर सकते हैं.

Direct Link to Download: UPSSSC Supply Inspector Prelims Result 2021

UPSSSC सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

अब आपको होम पेज पर 'Click here to View Main Examination Eligibility Result For The Post Of SUPPLY INSPECTOR Under the Advertisement 03-Exam/2022' का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करें.

क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट करना होगा.

सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा. अब आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे और उसका प्रिंट आउट भी ले पाएंगे.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये http://upsssc.gov.in/Default.aspx है.

