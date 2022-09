UPTET Notification 2022: यूपीटीईटी के नोटिफिकेशन की तारीख! अप्लाई करने के लिए ये 4 चीज कर लें तैयार

UP Teacher Recruitment: यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महीने के आखिर में ही UPTET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैंडिडेट्स यूपीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे.

बीते सालों में नोटिफिकेशन सितंबर-अक्‍टूबर में जारी किए जाते रहे हैं. कोरोना के चलते लेट हुए सेशन की वजह से भर्ती परीक्षाओं की डेट्स भी प्रभावित हुई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है. उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करने होंगे.

How to Apply UPTET 2022

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाना होगा.

यहां होमपेज पर Apply on UPTET 2022 लिंक पर क्लिक करना होगा. (नोटिफिकेशन जारी होने के बाद)

अब एक नया पेज खुलेगा. यहां कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.

एप्लीकेशन फॉर्म भरकर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करें.

आवेदन फीस का भुगतान करें.

शुल्क फीस करने के बाद स्लिप का प्रिंट आउट जरूर ले लें.

यूपी टीईटी परीक्षा के लिए अप्‍लाई करने जा रहे उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इसके अलावा उम्‍मीदवार के पास एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री अथवा समकक्ष डिप्‍लोमा होना जरूरी है. यूपी टीईटी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 पास करने वाले उम्‍मीदवार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के पात्र होते हैं जबकि पेपर 2 पास करने वाले उम्‍मीदवार कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के पात्र होते हैं. निर्धारित योग्‍यताओं की पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी.

आवेदन फीस

पेपर 1 के लिए सामान्य वर्ग (General Category) के उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान करना होता है, जबकि एससी, एसटी वर्ग (SC/ST) के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित होता है. वहीं दिव्यांगजनों को 100 रुपये का भुगतान करना होता है. पेपर -2 के लिए सामान्य वर्ग (General Category) के लिए आवेदन शुल्क 1200 रुपये होता है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क होता है. अभ्यर्थियों को पेपर-1 और पेपर-2 के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होता है.

