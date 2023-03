Startups 2023: 10 हजार लोग और 100 से ज्यादा स्टार्टअप, 7 साल में 320 करोड़ की फंडिंग, काशीपुर बना रोजगार का केंद्र

Startups And Jobs: उत्तराखंड में युवाओं के सपनों को पंख देने के उद्देश्य से आईआईएम काशीपुर की पहल कामयाब होती नजर आ रही है. प्रदेश में बड़ी संख्या में स्टार्टअप सफल होते नजर आ रहे हैं. आईआईएम काशीपुर (IIM Kashipur) का फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (Foundation for Innovation and Entrepreneurship Development, FIED) यूनिट ने बड़ी संख्या में युवाओं को उनकी इनोवेशन के लिए मंच प्रदान किया है.

इस मंच के जरिए पिछले 7 सालों में 140 स्टार्टअप्स ने इंडस्ट्री से 320 करोड़ रुपये का फंड जुटाने में सफलता हासिल की है और ये स्टार्टअप बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने का काम कर रहे हैं. आईआईएम काशीपुर की इस पहल का मकसद राज्य के स्टार्टअप्स को उनके बड़े सपनों को साकार करने के लायक बनाकर उत्तराखंड में आंत्रप्रेन्योर्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना है. आईआईएम काशीपुर (IIM Kashipur) की इस अनूठी और सफल पहल ने 15 नेशनल एग्री-स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ रुपये के 29 प्रपोजल को हासिल करने में मदद की है. आईआईएम काशीपुर द्वारा आयोजित 'उत्तिष्ठ 2023' ने फरवरी के आखिर में 100 से ज्यादा स्टार्टअप और करीब 20 इनवेस्टर्स की मेजबानी की. इस कार्यक्रम के माध्यम से आईआईएम काशिपुर में तीन दिनों तक युवाओं ने नेशनल बिजनेस प्लान पिचिंग प्रोग्राम, इन्वेस्टर्स मीट, एग्रीकल्चर फेयर और एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव में शिरकत की और अपने आइडिया को डिस्प्ले किया. इस कार्यक्रम में अलग-अलग स्टार्टअप्स ने शानदार प्रोडक्ट प्रेजेंट किए, जिसमें बांस के कपड़े, गाय के गोबर से बने सामान, बांस की क्रॉकरी, कचरे से बने खिलौने आदि शामिल थे. आईआईएम काशीपुर के निदेशक प्रोफेसर कुलभूषण बलूनी ने इस मौके पर कहा, 'IIM काशीपुर का FIED मंच बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है. हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की सरकार की मदद से आंत्रप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक तौर पर बदलाव ला रहे हैं.' इस दौरान उन्होंने बताया, 'FIED की टीम ने 140 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मदद की है और इस मदद से उन्हें 3.2 बिलियन रुपये से ज्यादा की फंडिंग मिली है. इससे 1200 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और 5 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला है. सही प्रतिभा की पहचान करते हुए हमने युवा उद्यमियों को सफलता की सीढ़ी चढ़ने में सहायता की है. 'उत्तिष्ठ 2023' कार्यक्रम के तहत कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले देशभर से आए स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने इनवेस्टर्स और इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने अपने बिजनेस व उसके आईडिया को प्रेजेंट किया. इस कार्यक्रम में शामिल हुए स्टार्टअप प्रतिभागियों में एआई-एमआरआई, द फिटब्रेड, फ्लार, हिममधु, माय पहाड़ी दुकान, विकल्प हर्बल्स, सुपरफार्मर्स, जीकॉमइंडिया और पहाड़ी हाट समेत कई अन्य ने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया. नाबार्ड के जनरल मैनेजर सुनील कौशिक ने स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करते हुए कहा, 'एंटरप्रेन्योर्स के जज़्बे को मजबूत करने के लिए IIM Kashipur FIED के प्रयासों के लिए बधाई देता हूं.'