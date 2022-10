Zee News Select: एजुकेशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 10 October 2022

UP के स्कूलों में 12वीं पास के लिए 1600 से ज्यादा क्लर्क के पदों पर निकली नौकरी | Click here to Read

सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए हम यहां यूपी में निकली सरकारी नौकरी निकली हैं. आप अगर चाहें तो इनमें से किसी भी पद पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. नोटिस के अनुसार, यूपी के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 1621 क्लर्क की वैकेंसी है. यूपी के शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 18 मंडलों से रिक्त पदों की सूचना शासन को भेज दी है. अब अलग अलग जिलों के स्कूल एक के बाद एक भर्ती विज्ञापन जारी कर रहे हैं.

एक साल की तैयारी और 22 की उम्र में IAS बन गईं अनन्या, ऐसे मिली पहले प्रयास में सफलता | Click here to Read

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा को सबसे कठीन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और इसे पास करने के लिए छात्रों को कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, जो पहले प्रयास में ही सफलता हासिल कर लेते हैं. ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली अनन्या सिंह (Ananya Singh) की है, जिन्होंने सिर्फ एक साल की तैयारी से यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया और पहले प्रयास में ही आईएएस अफसर बन गईं.

UGC NET 2022 के Admit Card जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड | Click here to Read

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA ने फेज 4 की परीक्षा के लिए UGC NET के एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

पॉलिटिकल साइंस में 3 डिग्री रखने वाले मुलायम सिंह यादव कॉलेज में ही बन गए थे 'MLA' | Click here to Read

मुलायम सिंह यादव की गिनती देश के कद्दावर राजनेताओं में है. वह कई बार यूपी जैसे बड़े राज्य के सीएम भी रहे. किसी जमाने में मुलायम परिवार का राजनीति से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन समय के साथ यह परिवार देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा बन गया. मुलायम सिंह यादव जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तभी उनके साथी उन्हें MLA कहने लगे थे.

आर्मी में टीचर बनने का मौका, आपके पास हैं ये पात्रताएं तो कर दीजिए आवेदन | Click here to Read

भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी joinindianarmy.nic.in पर RRT 91 और 92 सिलेबस के लिए जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) के पद के लिए धार्मिक शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय सेना जेसीओ भर्ती 2022 के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं.

मां चलाती थीं पेट्रोल पंप, बेटी बन गई IAS अफसर; पढ़िए दबंग अफसर स्वाति की कहानी | Click here to Read

राजस्थान में पैदा हुईं स्वाती की पढ़ाई-लिखाई अजमेर में हुई थी. मां चाहती थीं कि बेटी डॉक्टर बने. एक इंटरव्यू में स्वाति बताती हैं कि उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब वो आठवीं में थी तो उनकी माताजी की एक कजन अधिकारी बनी थीं. स्वाति के पिता से जब वो मिलने आईं तो उनके पिता काफी खुश दिखे. जिसके बाद उन्होंने अपने पापा से यूपीएससी (UPSC) के बारे में पूछा और अफसर बनने की ठान ली.

"मुझे बहुत कचोटती थी ये बात" डीएसपी मोनिका ने अपनी फोटो शेयर कर क्यों लिखी ये चीज | Click here to Read

सबके कुछ न कुछ सपने होते हैं जो उन्होंने बचपन से देखे होते हैं या फिर बड़े होकर. आज हम आपको एक ऐसी ही पुलिस अफसर मोनिका यादव के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक सपना देखा था जोकि लड़कियों से जुड़ा हुआ था और कहीं न कहीं इसका उन्हें मलाल भी था.

CISF में 12वीं पास के लिए निकली नौकरी, सैलरी 92000 रुपये महीना तक, ये रही पूरी डिटेल | Click here to Read

CISF में Sarkari Naukri पाने का एक अच्छा मौका है. इसके लिए CISF ने हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे CISF की आधिकारिक वेबसाइट cisf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर