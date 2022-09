Zee News Select: जॉब और एजेकुशन की बड़ी खबरें, एक क्लिक में पढ़िए पूरी डिटेल | 24 September 2022

NEET परीक्षा में बाप बेटे ने रच दिया इतिहास, ऐसी है इनकी सफलता की कहानी | Click here to Read

आज हम आपको बाप बेटे की एक ऐसी स्टोरी बता रहे हैं जिसे जानकर आप भी कहेंगे वाह! 2019 में नीट का एग्जाम पास करने वाले मधुर कटियार की कानपुर में चौथी रैंक आई थी. मधुर की ओबीसी कैटगरी में 93वीं रैंक आई थी. मधुर की ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यह 443वीं रैंक आई है. पढ़ाई पर पूरा फोकस रहे इसलिए मधुर ने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी. उन्होंने फेसबुक पर भी अपना अकाउंट नहीं बनाया.

LIC में नौकरी के लिए किया था आवेदन, तो आ गया है आपका एडमिट कार्ड

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने lichousing.com पर सहायक और सहायक प्रबंधक पद के लिए खुद को रजिस्टर करने वाले सभी उम्मीदवारों को कॉल लेटर दिए जा रहे हैं. LIC HFL इन उम्मीदवारों के लिए 08 अक्टूबर 2022 (शनिवार) को परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसके लिए उन्हें LIC असिस्टेंट एडमिट कार्ड और LIC AM एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा.

IOCL में निकली सरकारी नौकरी, 105000 रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी, कोई आवेदन फीस नहीं!

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट (EA) और टेक्निकल अटेंडेंट (TA) के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. पाइपलाइन डिवीजन के तहत देश भर में खाली पद उपलब्ध हैं. उम्मीदवार अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर 10 अक्टूबर 2022 तक plapps.indianoil.in पर जमा कर सकते हैं. आईओसीएल वैकेंसी 2022 पर ज्यादा डिटेल जैसे योग्यता, वेतन, वैकेंसी ब्रेक-अप और अन्य डिटेल यहां दिए गए हैं.

UPTET के नोटिफिकेशन की तारीख! अप्लाई करने के लिए ये 4 चीज कर लें तैयार

यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महीने के आखिर में ही UPTET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैंडिडेट्स यूपीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे.

राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए कैंडिडे्टस की लिस्ट और कटऑफ मार्क्स जारी

राजस्थान में स्कूल टीचर के पदों पर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है. राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय, बीकानेर ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के पदों पर सीधी भर्ती 2021-22 में खालाी पदों पर 278 कैंडिडेट्स की लिस्ट और कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, गैर अनुसूचित क्षेत्र अध्यापक, लेवल फर्स्ट के लिए जारी लिस्ट प्रोविजनल है. शिक्षक भर्ती 2021 में चयनित कैंडिडेट्स की लिस्ट शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर 23 सितंबर 2022 को जारी की गई.

इंजीनियर की नौकरी में नहीं आया मजा! फिर की UPSC की तैयारी और बन गईं IAS

यूपीएससी को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है. जहां कुछ उम्मीदवार पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं, वहीं कुछ कुछ प्रयासों के बाद सफलता का स्वाद चखते हैं. आज हम दिल्ली की विशाखा यादव के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो पहले दो प्रयासों में प्रीलिम्स परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने अपने तीसरे प्रयास में शानदार वापसी की और ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की.

