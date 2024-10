कुमारी शैलजा को कांग्रेस नजरअंदाज नहीं कर सकती.. आते ही अशोक तंवर ने हरियाणा में फोड़ दिया बम

Haryana Congress: अभी महज 24 घंटे पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए अशोक तंवर ने बम फोड़ना शुरू कर दिया है. उनकी घर वापसी में कुमारी शैलजा का हाथ बताया जा रहा था और अब उसके साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं. हुड्डा से अशोक तंवर की पुरानी तनातनी किसी से छिपी नहीं है. इसी कड़ी में जब उनसे कुमारी शैलजा के बारे में पूछा गया तो अशोक तंवर ने कहा कि हाई कमांड किसी को नजरअंदाज नहीं करता. उनकी ये प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने खुद ही कहा था कि हाई कमांड शैलजा को नजरअंदाज नहीं कर सकता है.

असल में अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी हुई है. इस घर वापसी में कुमारी शैलजा का भी हाथ है. कांग्रेस में अपनी वापसी पर अशोक तंवर ने कहा कि आज हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. कांग्रेस हमारा परिवार है और हम इस परिवार को मजबूत करने का प्रयास करेंगे ताकि देश की सेवा कर सकें.

#WATCH Delhi: On Congress MP Kumari Selja’s "High command cannot ignore Selja…," remark, Congress leader Ashok Tanway says, "The high command doesn't ignore anyone..."

On his return to the Congress party, he says, "... Today we met Mallikarjun Kharge and took his blessings.… pic.twitter.com/jIhv3prGvD

— ANI (@ANI) October 4, 2024