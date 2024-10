Haryana Chunav: कहीं नहीं जाएंगी, क्यों जाएंगी...? शैलजा ने खारिज कीं कांग्रेस छोड़ने की अटकलें, CM बनने की चाहत पर क्या कहा?

Kumari Selja Interview: कांग्रेस की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव के दौरान संभावित सीएम के लिए कांग्रेस की पसंद को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है. शैलजा ने शुक्रवार को साफ कहा कि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो सीएम का चयन पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

'सीएम पद के लिए शैलजा को कांग्रेस हाईकमान इग्नोर नहीं ही करेगा'

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए साक्षात्कार में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वह एक सीनियर नेता हैं और उनमें इतना वजन है कि उन्हें शीर्ष पद के लिए सबसे आगे माना जा सकता है. शैलजा ने एएनआई से कहा, “देखिए, इसका जवाब तो हाईकमान को ही देना होगा, वे ही फैसला करेंगे. कुछ लोग हैं जो वरिष्ठता में, काम में, नाम और राजनीति सब चीज़ों में विचाराधीन क्षेत्र में होंगे और मुझे लगता है कि शैलजा उनमें होंगी. ये राजनीतिक फैसले तो हाईकमान देखेगा और ऐसे में शैलजा को हाईकमान नजरअंदाज तो नहीं ही करेगा.”

#WATCH | On former Haryana CM and Congress leader Bhupinder Hooda, Congress MP Kumari Selja says, "People who remain Chief Minister for 10 years, the media does not see anyone bigger than them... Till 2005, when Bhajan Lal was there, he was the only one. Apart from him, you did… pic.twitter.com/AYlpjnmVRH

