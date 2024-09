Election 2024: चुनावी सीजन का खड़गे बनाम भाजपा के दिग्गज! अब कांग्रेस अध्यक्ष ने शाह को घेरा

Mallikarjun Kharge: जम्मू-कश्मीर में चुनाव के बीच खड़गे बनाम भाजपा के दिग्गजों की सियासी लड़ाई तेज हो गई है. जम्मू-कश्मीर में तबीयत खराब होने के बावजूद खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से नहीं चूके. उन्होंने कहा था कि जब तक वे मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर देते.. मरेंगे नहीं. जिसके बाद भाजपा के दिग्गज नेताओं ने खड़गे को घेरना शुरू किया. अमित शाह, निर्मला सीतारमण और मनोज तिवारी जैसे बड़े नेताओं ने खड़गे पर जोरदार प्रहार किया. खड़गे भी एक-एक कर नेताओं पर पलटवार किए जा रहे हैं. उन्होंने ताजा हमला अमित शाह पर किया है.

Yesterday, the Congress President Shri Mallikarjun Kharge Ji has outperformed himself, his leaders and his party in being absolutely distasteful and disgraceful in his speech.

In a bitter display of spite, he unnecessarily dragged PM Modi into his personal health matters by…

— Amit Shah (@AmitShah) September 30, 2024