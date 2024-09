Jammu Kashmir News: 'उमर- महबूबा की लड़ाई कुर्सी के लिए', तिहाड़ से रिहाई के बाद NC-PDP पर बरसे इंजीनियर राशिद

Engineer Sheikh Rashid released from Tihar Jail: आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर को तिहाड़ जेल से आज रिहा कर दिया गया. उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम जमानत दी गई है.

'मैं मोदी के नए कश्मीर के नारे से लड़ूंगा'

तिहाड़ जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने इंजीनियर शेख राशिद को जोर-शोर से स्वागत किया. इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार से आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई. मीडिया से बात करते हुए बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा, 'मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पीएम मोदी के 'नया कश्मीर' के नारे से लड़ूंगा, जो जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से विफल हो गया है." 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो कुछ किया उसे जनता ने नकार दिया है.'

#WATCH | Delhi: Baramulla MP Rashid Engineer released from Tihar jail after he was granted interim bail by Delhi's special NIA court in a terror funding case.

The interim bail has been granted till October 2, 2024, to allow him to campaign for the upcoming Jammu and Kashmir… pic.twitter.com/K1OJVjgadQ

— ANI (@ANI) September 11, 2024