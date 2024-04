मुस्लिम लीग से गठबंधन, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध... हिंदू महासभा पर खरगे के दावों में कितना दम?

Hindu Mahasabha and Muslim League Alliance: माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव का बना है और बात उठी है आजादी से पहले की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार किया है. सोमवार को, खरगे ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया. खरगे ने कहा कि 'मोदी-शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया था.' खरगे ने श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर कहा कि 'सबको मालूम है कि कैसे उन्होंने बंगाल, सिंध और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर सरकारें बनाईं.' मुखर्जी हिंदू महासभा के बड़े नेता थे और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की नींव रखी. इसी जनसंघ के नेताओं ने आगे चलकर बीजेपी की स्थापना की. खरगे जो दावे कर रहे हैं, क्या वे इतिहास की कसौटी पर खरे उतरते हैं? आइए जानते हैं.

Modi-Shah's political and ideological ancestors supported the British and Muslim League against the Indians in the Freedom Struggle.

Even today, they are invoking the Muslim League against the 'Congress Nyay Patra' guided and shaped according to the aspirations, needs and…

