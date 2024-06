नई संसद बनाने वाले मजदूर, MCD वर्कर और ट्रांसजेंडर्स...पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में कौन-कौन आया?

PM Modi Oath Ceremony: पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सिर्फ देश के विभिन्न दलों के नेता ही नहीं बल्कि विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं. शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राष्ट्रपति भवन में नेताओं का जमावड़ा लग चुका है. 7 बजकर 15 मिनट पर शपथ ग्रहण होगा.

इस बार विभिन्न दलों, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के अलावा समाज के साधारण तबके से आने वाले लोगों को भी न्योता दिया गया है. इस फेहरिस्त में एमसीडी वर्कर, संसद के निर्माण कार्यों में लगे मजदूर और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शामिल हैं.

#WATCH | An MCD worker, Seema says, "I am very happy, for the first time someone has thought for us MCD workers..." pic.twitter.com/FAe6xSoMzk

पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में एमसीडी वर्कर सीमा भी पहुंची हैं. उन्होंने कहा, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है. पहली बार किसी ने हम एमसीडी वर्कर्स के बारे में सोचा है. पीएम मोदी ने तो सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोए हैं. जब पूछा गया कि शपथ ग्रहण का कार्ड मिला तो कैसा लगा. इस पर सीमा ने कहा, 'एक अलग सी खुशी महसूस हुई कि हम भी कुछ हैं. इस खुशी को बयां नहीं कर सकते.'

इसके अलावा नई संसद के निर्माण में शामिल रहे एक वर्कर अनिल कुमार सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे. उन्होंने कहा, मैं झारखंड से हूं. मैं बहुत खुश हूं क्योंकि पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा.

#WATCH | A worker who was involved in the construction of the new Parliament building, Anil Kumar Singh says, "...I am very happy because this will be the first time I will be meeting the Prime Minister..." pic.twitter.com/deV1xCi7nJ

इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया गया है. इनमें से एक ने हा, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अब पीएम मोदी के राज में अपने अधिकार मिल रहे हैं. पीएम मोदी ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सपोर्ट किया है.

#WATCH | Members of the transgender community from different parts of the country have been invited to

PM-designate Narendra Modi's oath ceremony at Rashtrapati Bhavan today

One of them says, "Transgender persons are also getting many rights now under Modi ji's rule. Modi ji… pic.twitter.com/SoDphzavTS

— ANI (@ANI) June 9, 2024