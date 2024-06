PM Modi thanks Musk: पीएम मोदी ने बधाई देने के लिए एलन मस्क का दिया धन्यवाद, कहा- कारोबारी माहौल देना जारी रहेगा

Elon Musk,PM Modi: एनडीए संसदीय दल के नेता और नव निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया है. मोदी ने मस्क की इच्छाओं की सराहना करते हुए कहा है कि देश के युवा, पूर्वानुमानित नीतियां और स्थिर लोकतांत्रिक बिजनेस पार्टनर्स के लिए कारोबारी माहौल प्रदान जारी रखेंगे.

दुन‍िया के अरबपत‍ि कारोबारी और टेस्‍ला के सीईओ एलन मस्क ने शुक्रवार को पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फिर से सत्ता में आने पर बधाई दी थी. मस्क ने बधाई देते हुए कहा था कि वह उम्‍मीद करते हैं क‍ि आने वाले समय में उनकी कंपनियां भारत में शानदार काम करेंगी.

मस्‍क ने सोशल नेटवर्क‍िंग वेबसाइट X (पूर्व में ट्व‍िटर) पर लिखा, 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में आपकी जीत पर बधाई! मुझे उम्मीद है कि मेरी कंपनियां भारत में अच्‍छा काम करेंगी.'

Appreciate your greetings @elonmusk. The talented Indian youth, our demography, predictable policies and stable democratic polity will continue to provide the business environment for all our partners. https://t.co/NJ6XembkyB

