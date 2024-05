Paresh Rawal News: वोट नहीं करने वालों को सजा मिले... परेश रावल ने कर दी डिमांड

Paresh Rawal on Voting: पांचवें चरण का लोकसभा चुनाव चल रहा है. अब तक 70 प्रतिशत वोटिंग किसी भी चरण में नहीं हुई है. बढ़ती गर्मी इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। इस बीच, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने एक बड़ी बात कह दी. वह आज सुबह मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने आए थे. परेश सुबह जल्दी वोट डालने वाले वोटरों में से थे. वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए परेश ने मतदान के महत्व पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने वोट न करने वालों के लिए सजा की भी बात कर दी.

... तो आप जिम्मेदार होंगे

जी हां, परेश रावल ने कहा, 'फिर आप कहोगे कि सरकार ये नहीं करती, सरकार ने वो नहीं किया... अगर आप आज वोट नहीं करोगे तो आप ही जिम्मेदार होगे, सरकार नहीं.' उन्होंने नागरिकों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की.

कुछ सजा या टैक्स बढ़ा दो

रावल ने सुझाव दिया कि जो लोग वोट करने के लिए नहीं आते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जैसे उनका टैक्स बढ़ा दो. कुछ न कुछ सजा या रीएक्शन तो होना चाहिए.

#WATCH | Bollywood actor Paresh Rawal says, "...There should be some provisions for those who don't vote, like an increase in tax or some other punishment." pic.twitter.com/sueN0F2vMD

— ANI (@ANI) May 20, 2024