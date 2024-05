'धाकड़ सरकार ने बम की जगह PAK के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया', हरियाणा में गरजे मोदी

Modi Targets Pakistan: लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी की धुंआधार रैलियों का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध दिए. उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान पर निशाना साधा. कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए पीएम ने कहा कि यह उनकी धाकड़ सरकार थी, जिसने अनुच्छेद 370 की दीवार को गिरा दिया और कश्मीर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान के हाथों में पहले बम थे, अब उसके हाथों में ‘भीख का कटोरा’ है. मोदी ने कहा कि जब धाकड़ सरकार होती है, तो दुश्मन घबरा जाता है

असल में हरियाणा में एक रैली में पीएम ने ये सब कहा है. मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास भारत की सेनाओं और सैनिकों को धोखा देने का रहा है तथा “जीप घोटाले” का जिक्र किया, जो कि कांग्रेस शासन के दौरान “पहला घोटाला” था. मोदी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव की अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए उपस्थित जनसमूह से सवाल किया, “क्या एक कमजोर सरकार जम्मू-कश्मीर में हालात बदल सकती थी?

पीएम ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो हरियाणा में माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचकर चिंतित थीं. मोदी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा क्या अब ऐसी चीजें बंद हो गई हैं या नहीं?” इस पर रैली में जुटे लोगों ने जोर से “हां” में जवाब दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की धाकड़ सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार को गिरा दिया और कश्मीर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र ने अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किए थे और तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था. मोदी ने कहा कि चार जून में केवल 17 दिन बचे हैं, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) में उसके सहयोगियों को मतदान के पहले चार चरणों में कोई सीट नहीं मिली है. मोदी ने कहा कि देशभक्ति हरियाणा की रगों में दौड़ती है. उन्होंने कहा “राज्य राष्ट्र-विरोधी ताकतों को समझता है. इसलिए, हरियाणा में हर घर कह रहा है - फिर एक बार” इस पर भीड़ ने जवाब दिया, “मोदी सरकार”.

प्रधानमंत्री ने कहा, “जब देश में धाकड़ सरकार होती है, तो दुश्मन कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है.” उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान के हाथों में पहले बम थे, अब उसके हाथों में ‘भीख का कटोरा’ है. मोदी ने कहा, “जब धाकड़ सरकार होती है, तो दुश्मन घबरा जाता है.” हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए सात चरणों में हो रहे चुनाव के छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा.

#WATCH | Haryana: In Ambala, PM Narendra Modi says, "When there is a 'dhaakad' government in the country, enemies too think 100 times before doing anything...Pakistan had been troubling India for 70 years, it had bombs in its hands. Today it has 'bheekh ka katora' in its hands.… pic.twitter.com/NEH2AGCXbi

— ANI (@ANI) May 18, 2024