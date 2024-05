PM Modi Dancing meme: नाचते दिख रहे मोदी... पीएम ने शेयर किया मीम तो कोलकाता पुलिस की क्यों बढ़ गई मुसीबत?

Election Meme PM Modi and Mamata Banerjee: लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी मीम्स आए हैं. पहले ममता बनर्जी का वीडियो आया तो कोलकाता पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 'एक्स' हैंडल को फौरन इसे हटाने को कह दिया. नोटिस भेजा और कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी. हालांकि जब मोदी के डांस करने वाला मीम्स खुद प्रधानमंत्री ने शेयर कर दिया तो लोग ममता सरकार पर बरस पड़े.

Whoever made this deserve an Oscar pic.twitter.com/VZRTC2JGsb

This is Pure Gold

सोशल मीडिया पर "Kolkata Police" ट्रेंड करने लगा. दरअसल, एक मीम्स में सीएम ममता बनर्जी को मंच पर झूमते दिखाया गया था. इस पर डीसीपी (साइबर क्राइम) कोलकाता ने ट्वीट कर रहा कि आप अपना नाम और पता जाहिर करें. अगर आपके द्वारा जानकारी नहीं दी जाएगी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस पर बहस चल ही रही थी कि पीएम ने अपने डांस करने वाले मीम्स को शेयर करते हुए मौज ली. उन्होंने मीम्स को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'आप सभी लोगों की तरह मैंने भी खुद को डांस करता देख आनंद लिया.' #PollHumour के साथ पीएम ने लिखा कि चुनाव के सीजन में ऐसी क्रिएटिविटी सचमुच में आनंददायक है.

Like all of you, I also enjoyed seeing myself dance.

Such creativity in peak poll season is truly a delight! #PollHumour https://t.co/QNxB6KUQ3R

— Narendra Modi (@narendramodi) May 6, 2024