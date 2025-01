नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा.. कालकाजी से रमेश विधूड़ी, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दी 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

BJP Candidates List: दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस सूची में बीजेपी ने पूर्व लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से टिकट दिया है. वहीं पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश विधूड़ी को कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से प्रत्याशी बनाया गया है.

इसके अलावा आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीबाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, और जनकपुरी से आशीष सूद के नाम शामिल हैं.

पूरी लिस्ट नीचे देखिए..

