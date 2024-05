Lok Sabha election: बंगाल में EVM पर BJP का टैग क्यों? TMC के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सब कर दिया साफ

Lok Sabha election Phase 6: लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पश्चिम बंगाल की आठ सीटों पर मतदान जारी है. इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बांकुड़ा के एक मतदान केंद्र पर पांच ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ है.

टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के टैग लगे ईवीएम की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, " ममता बनर्जी ने बार-बार इसका जिक्र किया है कि बीजेपी ईवीएम में छेड़छाड़ करके वोटों में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही थी. आज बांकुरा के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम मशीन पर भाजपा का टैग लगा हुआ मिला."

चुनाव आयोग ने दिया जवाब

TMC की ओर से लगाए गए इन आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने इस टैग को सही ठहराया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों और उनके एजेंटों से कॉमन एड्रेस वाले टैग पर हस्ताक्षर कराया जाता है. चूंकि, कमीशनिंग के दौरान केवल बीजेपी उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद थे. इसलिए ईवीएम और वीवीपैट पर सिर्फ उनके हस्ताक्षर लिए गए.

चुनाव आयोग ने आगे यह भी कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमेरे के निगरानी में की गई थी. कमीशनिंग के दौरान सभी मानदंडों का पालन किया गया था और पीएस नंबर 56,58,60,61 और 62 में मौजूद सभी एजेंटों से हस्ताक्षर कराए गए.

