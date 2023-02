तबाह होते-होते बची थी इस एक्ट्रेस की जिंदगी, बॉलीवुड छोड़ अब सात समंदर पार करती हैं ये काम

Archana Joglekar then and now: बात आज 80-90 के दशक की टैलेंटेड एक्ट्रेस रहीं अर्चना जोगलेकर (Archana Joglekar) की जो अपनी फिल्मों से ज्यादा एक बड़ी कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में आ गईं थीं. आपको बता दें कि अर्चना ना सिर्फ हिंदी बल्कि कई क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में काम कर चुकी हैं. इनमें उड़िया, कन्नड़ और मराठी भाषा की फिल्में शामिल हैं. अर्चना ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि डांसिंग में भी विशेष महारत रखती हैं. जी हां, अर्चना ने अपनी मां आशा जोगलेकर से क्लासिकल डांसिंग का हुनर सीखा है. आपको बता दें कि आशा जोगलेकर जानी-मानी कथक डांसर हैं और वे मुंबई में बेटी अर्चना के नाम से अर्चना नृत्यालय चलाती हैं.

अर्चना के साथ हुआ था बड़ा हादसा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 1997 में एक उड़िया फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्चना के साथ ऐसा कुछ हो गया था जिसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी. असल में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शख्स ने अर्चना के साथ रेप करने की कोशिश की थी. जैसे-तैसे अर्चना ने खुद को बचाया था वहीं, एक्ट्रेस के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे इस शख्स को भी पकड़ लिया गया था. खबरों की मानें तो आगे चलकर इस शख्स को 18 महीनों की सजा भी हुई थी. अब कहां हैं अर्चना जोगलेकर ? अपने करियर के पीक पर अर्चना ने शादी करने का फैसला किया और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर अमेरिका में सैटल हो गईं. अर्चना ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिल गया था जो उनके पैशन यानी डांसिंग को सपोर्ट करता था इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला लिया. अर्चना अब अमेरिका के न्यूजर्सी में एक डांस स्कूल चलाती हैं. एक्ट्रेस द्वारा किए गए चर्चित टीवी सीरियल्स में कर्मभूमि, फूलवती और किस्सा शांति का आदि शामिल हैं.