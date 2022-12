Avatar 2 Box Office Collection: थमने का नाम नहीं ले रहा 'अवतार 2' का तूफान! भारत में पार कर लिया है इतने सौ करोड़ का आंकड़ा

Avatar The Way of Water Box Office Collection India: 'अवतार' फिल्म को रिलीज हुए 13 साल हो गए हैं और 2009 के बाद, अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट, 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' रिलीज किया गया है. इस दूसरे पार्ट ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया और कुछ ही दिनों में ही अपने पहले पार्ट का ऑल-टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ दिया. बता दें कि 'अवतार 2' (Avatar 2) को रिलीज हुए अभी दो हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और इस फिल्म का कलेक्शन सिर्फ भारत में कई सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. आइए आज, रिलीज के ग्यारहवें दिन पर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं...

बॉक्स ऑफिस पर Avatar 2 की सुनामी!

बता दें कि फिल्म ऐनलिस्ट्स का ऐसा मानना है, उनका यह अंदाजा है कि 'अवतार 2' (Avatar 2) या 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' (Avatar The Way of Water) नाम का तूफान अभी जारी रहने वाला है और बॉक्स ऑफिस पर बाकी सभी फिल्मों को इसे झेलना होगा. इस फिल्म को भारत में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की 'सर्कस' (Cirkus) फिल्म का न चलना, इस फिल्म के लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ है.

भारत में पार कर लिया है इतने सौ करोड़ का आंकड़ा

बता दें कि 16 दिसंबर, 2022 को रिलीज हुई इस फिल्म का भारत में, 26 दिसंबर, 2022 तक का कलेक्शन 260 करोड़ रुपये है. ऐनलिस्ट्स का यह कहना है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म आराम से 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. इस फिल्म को जेम्स कैमरॉन (James Cameron) ने बनाया है और पहली फिल्म की तरह यह भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.