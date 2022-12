Avatar-The Way Of Water Review: समुद्र की गहराइयों में दबा मोती जैसे, कहीं और नहीं मिलेगा यह पैसा वसूल अनुभव

New Hollywood Film: किसी फिल्म के सीक्वल का इंतजार तभी होता है, जब लोग उससे दिल से कनेक्ट हों. निर्माता-निर्देशक-लेखक जेम्स कैमरून की अवतार 13 साल पहले आई थी और आज उसका सीक्वल रिलीज हुआ है. फिल्म के बारे में एकदम कम शब्दों में इतना ही कह सकते हैं कि जरूर देखें. दशकों में ऐसी फिल्म बनती है और इस फिल्म को बनाने में एक दशक से ज्यादा लगा है. ऐसे समय जबकि बॉलीवुड के सितारे चार महीने में फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेते हैं, निर्देशक छह-आठ महीने में फिल्म बना कर किसी ओटीटी को बेच देते हैं, अवतारः द वे ऑफ वाटर समुद्र की गहराइयों में दबे मोती की तरह है. फिल्म अपने आप में एक अलग अनुभव है, न केवल अनूठे और कल्पनातीत दृश्यों के लिए बल्कि उन नैतिक बातों के लिए भी, जो दुनिया को नियंत्रित करने वालों के विचारों में कम से कमतर होती जा रही हैं. जो पूरी पृथ्वी को अपने स्वार्थ के लिए निचोड़ लेना चाहते हैं. फिल्म ऐसे विचारों को बचाती और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है. संभवतः सिनेमा की सार्थकता भी इसी में है.

कहानी अवतार 2 की

अवतार 2 की कहानी हमारी गणना के हिसाब से भविष्य में कहीं पैंडोरा ग्रह पर भी करीब दस साल आगे बढ़ चुकी है. जहां सली दंपति (जैक और नैतिरी) के अब चार बच्चे हैं. जैक के नेतृत्व में पैंडोरा पर रहने वाले नावी जंगलवासियों का जीवन संतुलित ढंग से बढ़ रहा है, लेकिन तभी एक बार फिर पृथ्वी वाले आकाशवासी पैंडोरा पर हमला कर देते हैं. अवतार में मारे गए कर्नल मिल्स क्वात्रिच (स्टीफन लैंग) का पुरानी यादों से लैस नया क्लोन हर हाल में जैक सली (सैम वर्थिंगटन) और नैतिरी (जो साल्डाना) से बदला लेने लौटता है. वह जैक को खत्म करना या कैद करना चाहता है क्योंकि जैक ने इंसानों से धोखा किया और पूरी तरह नावी बन गया. जैक हिंसा अथवा युद्ध टालने के लिए जंगलवासियों के बीच से एक नया मुखिया बना कर समुद्री तटों की तरफ निकल जाता है. मगर कर्नल मिल्स हर हाल में सली और उसके परिवार को ढूंढने में लगा है. समुद्री तट पर सैकड़ों द्वीप हैं, और यहां मैटकायिना में सली के परिवार को शरण मिलती है. लेकिन कर्नल मिल्स सली को ढूंढते हुए यहां भी आ पहुंचता है.

