शादी को बीत चुके 19 साल, उम्र हो गई 50 साल फिर भी मां नहीं बनी ये एक्ट्रेस, बताई थी हैरान करने वाली वजह

Ayesha Jhulka Then And Now: आएशा जुल्का (Ayesha Jhulka). ये नाम 90 के दशक में बॉलीवुड में खासा चर्चा में था. बता दें कि आएशा ने उस जमाने में कई बड़ी फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बना ली थी जिनमें ‘जो जीता वही सिकंदर’, ‘खिलाड़ी’, ‘संग्राम’, ‘दलाल’, ‘कुर्बान’, ‘बलमा’ और ‘मासूम’ जैसी फिल्में शामिल हैं. उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती थी और वो सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों की हीरोइन भी थीं लेकिन आएशा अचानक गुमनाम हो गईं.

आएशा ने छोड़ दिया था बॉलीवुड

दरअसल, शुरुआत में अच्छी फिल्में मिलने के बाद आएशा का करियर ढलान पर आ गया. दूसरी ओर निजी जिंदगी में भी आएशा ने उतार-चढ़ाव का सामना किया. कहा जाता है कि आएशा का अक्षय कुमार से अफेयर हो गया था लेकिन ये रिश्ता नहीं टिक सका और दोनों का ब्रेकअप हो गया. इसके अलावा आएशा के नाना पाटेकर के साथ भी रिलेशनशिप में होने की खबरें आईं लेकिन यहां भी आएशा के प्यार को मंजिल नहीं मिली. इसके बाद आएशा ने बॉलीवुड छोड़कर 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर ली.आएशा 50 साल की हो चुकी हैं और उनकी शादी को भी 19 साल बीत चुके हैं.

इस वजह से नहीं बनीं मां

आएशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं लेकिन वह शादी के बाद मां नहीं बनी. आएशा ने एक इंटरव्यू में खुद इसकी वजह बताई थी और कहा था कि वो और उनके पति शादी के बाद बच्चे नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने कभी फैमिली प्लानिंग नहीं की. उनके इस डिसीजन से पूरा परिवार ही वाकिफ है और कभी किसी ने इसपर आपत्ति दर्ज नहीं कराई. बता दें कि आएशा ने पिछले साल आई वेबसीरीज हश हश से एक्टिंग की दुनिया में कमबैक किया था. इसके अलावा वह गोवा में अपना होटल भी चलाती हैं.