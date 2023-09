Duranga Season 2: दुरंगा के सीजन 2 का सबको था इंतजार, प्लेटफॉर्म ने किया दिलचस्प अनाउंसमेंट

Duranga Webseries: पिछले साल रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज दुरंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में शामिल है. यह ओटीटी की उन वेब सीरीजों में भी है, जिनका सीजन 2 का लोगों को इंतजार है. जी5 ने सीरीज के प्रशंसकों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए एक रोचक घोषणा की है. जी5 ने कल शाम अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की कि दुरंगा का एक नया सीजन जल्द ही आ रहा है. हालांकि ओटीटी ने दुरंगा सीजन 2 की रिलीज की तारीख का खुलासा नहीं किया. लेकिन इस घोषणा में एक नए सितारे की एंट्री की घोषणा ने लोगों को चौंकाया है.

अब कोमा से बाहर



जी5 के ताजा खुलासे के अनुसार एक्टर अमित साध दुरंगा सीजन 2 में कहानी का मुख्य हिस्सा बन जाएंगे. उल्लेखनीय है कि अमित सीरीज में असली सम्मित पटेल की भूमिका निभा रहे हैं, जो कोमा में चला गया है और उसकी अभिषेक बन्ने (गुलशन देवैया) ने ले ली है. अभिषेक ही दुनिया में अब सम्मित पटेल बनकर रह रहा है. जी5 ने एक्स पर एक छोटा कमिंग सून मोशन पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें दुरंगा के नए सीजन में अमित साध की एंट्री को दिखाया गया है. जिससे साफ है कि असली सम्मित पटेल कोमा से बाहर आकर अपनी जगह की दावेदारी करेगा.

Get ready to dive back into the world of suspense and intrigue!

Things are about to get more thrilling and mysterious than ever before!#DurangaSeason2 coming soon on #ZEE5. Stay tuned! #Duranga2OnZEE5 pic.twitter.com/lHJkdxwqqW

— ZEE5 (@ZEE5India) September 19, 2023