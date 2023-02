Ritu Shivpuri Then And Now: बॉलीवुड में 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने एंट्री ली थी. इनमें से कुछ लंबी पारी खेलने में सफल हुईं तो कुछ इक्का-दुक्का फिल्मों के बाद गुमनाम रह गईं. ऐसी ही एक अभिनेत्री थीं जिनका नाम ऋतु शिवपुरी (Ritu Shivpuri) है. ऋतु को लोग नाम से कम और लाल दुप्पटे वली एक्ट्रेस के तौर पर ज्यादा जानते हैं. दरअसल, ऋतु ने 30 साल पहले आई फिल्म आंखें से डेब्यू किया था जिसमें वह गोविंदा के अपोजिट नजर आई थीं. इस फिल्म का एक गाना लाल दुप्पटे वाली तेरा नाम तो बता काफी फेमस हुआ था जो कि ऋतु पर ही फिल्माया गया था. इस गाने से ऋतु को रातोंरात जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी लेकिन इसके बाद उनका करियर उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जिसकी उम्मीद की जा रही थी.



View this post on Instagram A post shared by Ritu Shivpuri (@riitushivpuri) ऋतु ने छोड़ दिया बॉलीवुड इस फिल्म के बाद कुछ फिल्मों में नजर आयीं जो कि फ्लॉप साबित हुई और फिर ऋतु ने बॉलीवुड छोड़ दिया.ऋतु ने केवल असफल फिल्मों की वजह से बॉलीवुड नहीं छोड़ा था. इसकी एक और वजह उन्होंने बताई थी और कहा था कि जब भी वो फिल्मों में काम मांगने जाती थीं तो लोग उन्हें कॉफी या डेट पर चलने के लिए कहते थे और ये बात उन्हें बिलकुल पसंद नहीं आई. लगातार ऐसे अनुभवों से तंग आकर ऋतु ने आख़िरकार फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी. उन्होंने इसके बाद शादी कर अपना घर बसा लिया और फैमिली लाइफ पर पूरा फोकस कर लिया. शादी के काफी सालों बाद ऋतु ने कमबैक करने की सोची लेकिन ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई. जूलरी डिज़ाइनर बन गईं ऋतु दरअसल, ऋतु एक टीवी सीरियल में काम कर रही थीं लेकिन बिज़ी होने के चलते वो अपने घर और पति पर बिलकुल ध्यान नहीं दे पा रही थीं. जब वो शूटिंग करके घर लौटती थीं तो पति समेत सब घरवाले सो जाते थे और वो उनके साथ बिलकुल भी वक्त नहीं बिता पाती थीं. इसके बाद ऋतु ने ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और वो सक्सेस पा गईं. ऋतु अब 48 साल की हो चुकी हैं और मुंबई में रहती हैं. वक्त के साथ उनकी खूबसूरती भी काफी निखर चुकी है.