Mission Majnu: पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आया सिद्धार्थ मल्होत्रा का 'मिशन मजनू' लुक, कर रहे ऐसे-ऐसे ट्वीट

Sidharth Malhotra Look: कियारा आडवाणी संग शादी की खबरों के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म का नाम 'मिशन मजनू' है. इस फिल्म का ट्रेलर तो फैंस को खूब पसंद आया. फिल्म में सिद्धार्थ रॉ एजेंट का रोल निभा रहे हैं. ट्रेलर में दिखाया गया है कि सिद्धार्थ बतौर रॉ एजेंट पाकिस्तान में जाते हैं और वहां की वेषभूषा में ट्रेलर में नजर आ रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सिद्धार्थ का पाकिस्तानी गेटअप और बोली-भाषा बिल्कुल भी रास नहीं आईं जिसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

ऐसे ली पाकिस्तान में एंट्री

इस फिल्म में रश्मिका मंदाना भी हैं जो पाकिस्तानी लड़की का रोल निभा रही हैं. सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra) फिल्म में रश्मिका से शादी करके पाकिस्तान में एंट्री लेते हैं और वहां के वेशभूषा को अपनाने के लिए सिर पर टोपी, आंखों में सुरमा, अदाब और जनाब बोलते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन सिद्धार्थ की ये बोलचाल की भाषा पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आ रही और वो सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करने लगे.

Stop Making these Nonsense Movies about Pakistan. That Fake Aadab, Topi , Surmay wali aankhen and idiotic Story lines.. Bas kardo Bas.

— Rabia Anum Obaid