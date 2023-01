Raveena Tandon Help: पिछले महीने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की तस्वीर खींचने के मुद्दे पर विवादों में उलझी बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने अब तारीफ के काबिल काम किया है. यह मामला भी वन्यप्राणियों से जुड़ा है. रवीना टंडन ने उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच कानपुर (उत्तर प्रदेश) चिड़ियाघर में हीटर भेजे हैं, ताकि वहां रहने वाले जानवरों की सर्दी की मुश्किलें दूर हो सकें. रवीना की इसी दरियादिली को देखते हुए कानपुर चिड़ियाघर के संरक्षकों तथा अधिकारियों ने वहां एक बाघ शावक का नाम उन्हीं के नाम पर रवीना रख दिया है.

Great initiative @WildLense_India Good Going Kanpur zoo with all the rescue and rehabilitation work you doing #kanpurzoo https://t.co/7AdBWJkwCI

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) January 4, 2023