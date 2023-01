Pathaan: पठान का बॉक्स ऑफिस उसकी सफलता की कहानी कह रहा है. देश-विदेश में फिल्म की कामयाबी पर बातें हो रही हैं. ऐसे में सोमवार को शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के साथ मीडिया और फैंस से मुलाकात की. बुधवार को रिलीज हुई फिल्म की सफलता के बाद ये लोग पहली बार लोगों के सामने आए और शाहरुख ने कहा कि रिलीज से पहले चूंकि बहुत सारी व्यस्ताएं थीं, इसलिए वे किसी से मिल नहीं सके. इस मुलाकात में यूं तो बहुत सारी बातें फिल्म, शूटिंग और सफलता पर हुई परंतु निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इस बात का संकेत किया कि पठान की इतनी बड़ी सफलता के बाद इसका सीक्वल यानी पठान 2 बनाया जा सकता है.

डायरेक्टर बोले, ‘इंशा अल्लाह’

कार्यक्रम में सवाल उठा था कि पठान आई है, हिट हुई. इसके बाद क्या करेंगे. तब फैन जोर से पठान 2 चीखने लगे. इस पर सिद्धार्थ ने सिर्फ इतना कहा, ‘इंशा अल्लाह.’ इसी मुद्दे पर आगे शाहरुख ने कहा कि लंबे समय बाद उनके परिवार और दोस्तों के जीवन में यह खुशी आई है. उन्होंने कहा कि जब भी सिद्धार्थ आनंद पठान 2 बनाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वह फिल्म पठान से भी ज्यादा बड़ी और बेहतर बने. साथ ही शाहरुख ने अपने हाथों से कमर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस फिल्म के लिए मैं अपने बाल यहां तक बढाऊंगा. शाहरुख ने कहा कि अगर यशराज फिल्म्स पठान 2 बनाता है, तो उसमें काम करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी.

InshAllah whenever they want me to do #Pathaan 2 I try and be Bigger n Better - @iamsrk

Shah even revealed they call #SiddharthAnand 'Lolly'

