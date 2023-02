Boney Kapoor से पहले इस शादीशुदा एक्टर से जुड़ा था Sridevi का नाम, पत्नी की मौजूदगी में किया था ऐसा काम...

Sridevi and Jeetendra Movies: हिंदी सिनेमा जगत की लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) ने बहुत ही कम उम्र में पॉपुलैरिटी पा ली थी. 70-80 के दशक के दौर में श्रीदेवी (Sridevi Affairs) का नाम इतना इंडस्ट्री में छा गया था कि हर एक्टर उनके साथ काम करने की ख्वाहिश करता था. वहीं जब किसी एक्टर के साथ श्रीदेवी (Sridevi Afairs) की जोड़ी पर्दे पर हिट हो जाती तो उनके अफेयर की खबरें उड़ने लगतीं. ऐसा ही कुछ जितेंद्र और श्रीदेवी (Jeetendra and Sridevi) के साथ हुआ था.

श्रीदेवी के साथ फिल्में करना चाहते थे जितेंद्र!

दरअसल, जितेंद्र (Jeetendra and Sridevi Movies) हरदम अपनी फिल्मों में श्रीदेवी को लेने के लिए सुझाव देते रहते थे. एक बार नहीं कई बार ऐसा होने पर जितेंद्र और श्रीदेवी (Sridevi Films) के अफेयर की खबरें उड़ने लगी थीं. एंटरटेनमेंट जगत की खबरों की मानें तो जितेंद्र (Jeetendra Last Movie) जब 'हिम्मतवाला' कर रहे थे, तब भी जितेंद्र ने श्रीदेवी (Jeetendra and Sridevi Affair) का नाम मेकर्स को सुझाया था. फिल्म भी हिट हुई तो लोगों को लगने लगा दोनों के बीच कुछ पक रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो जितेंद्र और श्रीदेवी शूटिंग के अलावा भी काफी समय साथ में बिताया करते थे.

अफेयर की खबरों पर जितेंद्र ने किया था ये काम!

'हिम्मतवाला' के बाद भी जितेंद्र (Jeetendra Films) ने कई फिल्मों में श्रीदेवी का नाम सिफारिश किया करते थे. वहीं जितेंद्र और श्रीदेवी (Sridevi First Movie) के लिंकअप्स की खबरें जब एक्टर की पत्नी के कानों तक पहुंची तब खूब बवाल हुआ. इस बवाल से निपटने के लिए जितेंद्र ने श्रीदेवी की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा कपूर (Jeetendra Wife) से करा दी थी. जिसके बाद श्रीदेवी औऱ शोभा कपूर अच्छे दोस्त बन गए.

श्रीदेवी का जितेंद्र संग अफेयर की खबरों पर ऐसा था रिएक्शन!

जितेंद्र (Jeetendra) संग नाम जुड़ने के बाद श्रीदेवी (Sridevi Interview) ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'वह ऐसी लड़की नहीं हैं जो दूसरी औरत का घर तोड़कर अपना घर बसाएं.' साथ ही श्रीदेवी ने कहा था, 'वह सीधी-साधी लड़की हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं, अपनी जिंदगी में वह हर काम सोचने और समझने के बाद करती हैं.' हालांकि इस किस्से के कुछ समय बाद ही श्रीदेवी ने शादीशुदा फिल्ममेकर बोनी कपूर (Boney Kapoor) के साथ शादी कर ली थी.

