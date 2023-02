DDLJ: शाहरुख की यह फिल्म है फैन्स के लिए सरप्राइज रिलीज, सिर्फ एक हफ्ते के लिए लगी थियेटरों में

DDLJ Release: शाहरुख खान पर अगर उनके फैन इन दिनों मेहरबान हैं, तो शाहरुख भी फैन्स की जिंदगी में खुशी भरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. गुरुवार की शाम को निर्माता यशराज फिल्म्स ने शाहरुख के फैन्स समेत इंडस्ट्री को चौंकाते हुए घोषणा की कि वेलेंटाइन डे के मौके पर वह अपनी सबसे चर्चित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को थियेटरों में रिलीज कर रहे हैं. ऐसे समय जबकि पठान थियेटरों में धूम मचा रही है, शाहरुख और काजोल की यह फिल्म शुक्रवार से देश भर के पीवीआर और आईनॉक्स सिनेमाघरों में एक हफ्ते के लिए लगाई जा रही है. 28 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म को थियेटर में देखना नई पीढ़ी के लिए तो यादगार होगा, फिल्म देखते हुए जवान हुए लोगों को भी यह पुराने दिनों की याद दिलाएगी.

