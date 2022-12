Malaika Arora VS Nora Fatehi: नोरा के तेवर देख मलाइका हैरान, शो बीच में छोड़ा, साथ डांस करने से भी इंकार!

Malaika Arora New Show: मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपने नए शो Moving In With Malaika को लेकर खासी चर्चा में हैं. इस शो में मलाइका खुद को लेकर काफी कुछ रिवील कर चुकी हैं तो कुछ खुलासे होने अभी बाकी भी हैं. वहीं आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें वो पहने करण जौहर के साथ नजर आ रही हैं जिससे साफ है कि इस हफ्ते उनके शो में करण जौहर आने वाले हैं. जो मलाइका से उनकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल पूछते दिखेंगे. वहीं इस प्रोमो में नोरा फतेही भी दिख रही हैं जो अपने तेवर और गुस्से को लेकर काफी चर्चा में आ गई है. इस प्रोमो के बाद ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मलाइका-नोरा के बीच कुछ ठीक नहीं है.

नोरा के तेवर देख मलाइका हैरान

मूविंग इन विद मलाइका के नए प्रोमो में मलाइका अरोड़ा के साथ टेरेंस लुइस और नोरा फतेही नजर आ रहे हैं. इस दौरान मल्ला कहती हैं कि उन्हें नोरा का स्वभाव कई बार नर्म तो कई बार गर्म लगता है. तभी टेरेंस नोरा और मलाइका को साथ में छैंया-छैंया गाने पर डांस करने को सजेस्ट करते हैं लेकिन नोरा मना कर देती हैं और कुछ देर में शो में छोड़कर जाने की बात कहते हुए खड़ी हो जाती है. इस पर टेरेंस फौरन उन्हें वापस लाने के लिए दौड़ते हैं जबकि मलाइका नोरा के ऐसे तेवर देख हैरान रह जाती है.

अब सवाल ये कि क्या वाकई नोरा मलाइका से किसी बात को लेकर नाराज है या फिर ये सब टीआरपी के लिए प्रैंक किया जा रहा है. खैर ये प्रोमो से तो साफ नहीं हो रहा लेकिन जल्द ही एपिसोड सामने आने पर क्लियर हो जाएगा. वैसे नोरा और मलाइका एक रियलिटी शो में साथ नजर आ चुकी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.

