World Cup: मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट; रचा एक और रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने

नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का आईसीसी वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में लगातार दमदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट झटके. इसके साथ ही मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने नया इतिहास रच दिया है. वे आईसीसी वर्ल्ड कप में लगातार तीन मैचों में 4 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले उन्होंने वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ चार-चार विकेट लिए थे. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ली थी.

28 साल के मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा जो कि उनके वनडे करियर का बेस्ट प्रदर्शन भी है. मोहम्मद शमी ने इस मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की और 69 रन खर्च किए. उन्होंने एक ओवर मेडन भी फेंका. उनकी 37 गेंदों पर एक भी रन नहीं बने.

वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो मोहम्मद शमी आईसीसी विश्व कप में लगातार तीन मैचों में चार या इससे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी के रिकॉर्ड की बराबरी की है. आफरीदी ने 2011 के वर्ल्ड कप में लगातार तीन पारियों में 4-4 विकेट चटकाए थे. मोहम्मद शमी ने पिछले विश्व कप में 7 मैचों में 17 विकेट लिए थे. वे इस वर्ल्ड कप के तीन मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं. इस तरह वे विश्व कप के 10 मैचों में 30 विकेट झटक चुके हैं.



Mohammed Shami completes his five-for

It's his first five-wicket haul in ODIs

He now has 13 wickets in three games at #CWC19

What an impact he's having #ENGvIND pic.twitter.com/m8AGmaNgKB

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 30, 2019