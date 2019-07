सचिन ने 'दादा' को बर्थ डे विश करते हुए लिखा दादी, सोशल मीडिया पर लोग हुए परेशान

नई दिल्‍ली: टीम इंडिया के सबसे सफल कप्‍तानों में से एक सौरव गांगुली ने 8 जुलाई को बर्थ डे मनाया. उनके चाहने वालों और उनके साथियों ने उन्‍हें अपने अंदाज में विश किया. लेकिन मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का दादा को विश करना चर्चा का विषय बन गया. दरअसल सचिन ने सौरव गांगुली को विश करते हुए उन्‍हें दादा की बजाए दादी लिख दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग परेशान हो गए कि सचिन ने ये गलती से लिखा या स्‍पेल मिस्‍टेक के चक्‍कर में दादा की बजाय दादी लिख गया.

सचिन ने अपने पोस्‍ट में लिखा, हैप्‍पी बर्थडे दादी, आपके साथ अंडर-15 टीम में खेलने से लेकर अब कमेंटरी करने का सफर. ये एक शानदार जर्नी रही. आने वाला समय आपके लिए और अच्‍छा हो. इसके साथ ही सचिन ने खुद की और दादा की एक बहुत पुरानी फोटो पोस्‍ट की है.

Happy Birthday Dadi! From playing with you in our Under-15 days to now commentating with you. It’s been quite a journey. Have a great year ahead! pic.twitter.com/Ijnder6RJN

The man who built and supported us for the future ! You will always be special to me Lots of love and best wishes to you dadi. Have a great birthday @SGanguly99 pic.twitter.com/pOaEJY9C0F

