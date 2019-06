वीना मलिक पर भड़कीं सानिया मिर्जा, बोली- मैं पाकिस्तानी टीम की मां नहीं हूं

नई दिल्ली: भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) और पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक (Veena Malik) के बीच ट्वीट वार छिड़ गया है. बिन मांगी सलाह मिलने पर भड़की सानिया ने वीना को एक के बाद एक टके से जवाब दिए. अब सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं.

दरअसल, मैनचेस्टर में भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले सानिया मिर्जा अपने क्रिकेटर पति शोएब मलिक और बच्चे के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थीं. इसके फोटो और वीडियो वायरल होने पर यह जोड़ा आलोचनाओं के घेरे में आ गया.

इसको लेकर पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस वीना मलिक ने ट्वीट में लिखा, ''सानिया, मैं आपके बच्चे को लेकर चिंतित हूं. आप लोग उसे शीशा प्लेस में लेकर गए, क्या यह जोखिमभरा नहीं है? जहां तक मुझे पता है कि आर्ची को जंक फूड के लिए जाना जाता है जोकि खिलाड़ियों और बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता. यह आपको अच्छी तरह से पता नहीं होना चाहिए कि आप मां और खुद एथलीट भी हैं?''

Veena,I hav not taken my kid to a sheesha place. Not that it’s any of your or the rest of the world’s business cause I think I care bout my son a lot more than anyone else does :) secondly I am not Pakistan cricket team’s dietician nor am I their mother or principal or teacher https://t.co/R4lXSm794B — Sania Mirza (@MirzaSania) June 17, 2019

वीना मलिक की इस बिन मांगी सलाह पर सानिया मिर्जा गुस्से से तमतमा गईं. सानिया ने जवाब में लिखा, ''वीना, मैं अपने बच्चे को एक शीश प्लेस पर नहीं ले गई. आपको और बाकी दुनिया की चिंता नहीं होनी चाहिए. मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे की देखभाल किसी और से ज्यादा ही करती हूं. दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आहार विशेषज्ञ (डाइटीशियन) नहीं हूं और न ही मैं उनकी मां या प्रिंसिपल या टीचर हूं.''

Because earlier she said the child was with them. Wait let me attach screenshot. pic.twitter.com/yMK2m6AUAA — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) June 17, 2019

सानिया के जवाब में वीना ने कहा, ''सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चे को नहीं ले गए. ओह मैंने कब कहा कि आप एक आहार विशेषज्ञ या पाक टीम की माँ हैं? मैंने कहा कि आप एक एथलीट हैं और आपको पता होना चाहिए कि एथलीटों के लिए फिटनेस कितनी जरूरी है. क्या आप क्रिकेटर की पत्नी नहीं हैं? आपको उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए. क्या यह गलत है?

इसके बाद सानिया की गुस्सा कम नहीं हुई और उन्होंने वीना मलिक को लेकर एक और ट्वीट कर दिया. हालांकि, बाद में उन्होंने विवाद की वजह से यह ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर वीना ने उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया.

Okay so this Happened. First, she tweeted then deleted that tweet right away and blocked me. I mentioned my concerns in a very civilised, calm & composed manner. It could have been a healthy debate. pic.twitter.com/aw6C36xI3o — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) June 17, 2019

इस ट्वीट में सानिया के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ''हम जानते हैं कि हमें कब सोना, जागना है और क्या खाना है. और तीसरी और बेहद जरूरी बात यह है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो आपके बच्चों के लिए अधिक चिंतित होती क्योंकि आपने मैग्जीन के कवर पेज के लिए जो कुछ किया है वह सभ्य नहीं है. क्या आपको नहीं पता कि यह कितना खतरनाक है? पर हमारी चिंता करने के लिए आपक शुक्रिया. वास्तव में बहुत मायने रखता है.''

Have some guts & don't delete ur tweets.Fortunately the technology has progressed so much that people can't deny their acts.Oh the magazine's cover u mentioned had morphed images.Also I can bringup all the controversies U have ever had bt I would rather not divert the discusion. pic.twitter.com/8qednFvEBz — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) June 17, 2019

जवाब में एक्ट्रेस लिखती हैं, चलो अच्छा हुआ. पहले उसने (सानिया) ने ट्वीट किया और फिर उस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया. मैंने बहुत ही सभ्य, शांत तरीके से अपनी चिंताजता रही थी. यह एक स्वस्थ बहस हो सकती थी.

क्या है पूरा मामला

एक फैन ने पाकिस्तानी टीम की हार के बाद शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया शेयर किया, जिसमें खिलाड़ी जोड़ा कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में नजर आ रहा है. वीडियो बनाने वाले ने कहा कि ये दोनों पाकिस्तानी टीम की हार के बाद एक बार में पार्टी करने पहुंच गए. उसने लिखा कि शायद यही कारण था कि कप्तान सरफराज जम्हाई ले रहे थे और टीम बुरी तरह हार गई. कुछ यूजर्स ने शोएब मलिक की खराब परफॉर्मेंस के लिए सानिया मिर्जा को जिम्मेदार ठहराया. प्रशंसक ने इसके लिए शोएब-सानिया का मजाक उड़ाया. सानिया ने भी जवाब दिया और वीडियो बनाने वाले को मूर्खों का सरदार तक कह दिया.

पाकिस्तान का दावा

दावा किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ मुकाबले से एक रात पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड में अपने फिटनेस की चिंता छोड़कर डिनर करने गए थे. हालांकि, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की मानें तो उनके खिलाड़ी मैच से दो दिन पहले यानी शुक्रवार को रेस्टोरेंट गए थे.