डॉक्टर पर कातिलाना हमले ने बढ़ाया तमिलनाडु का सियासी पारा, AIADMK ने CM को घेरा

Doctor stabbed in Chennai: चेन्नई के कलैगनार सेंटेनरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (केसीएसएसएच) में बुधवार को एक डॉक्टर को चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल करने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. कथित तौर पर एक मरीज के रिश्तेदार की तरफ से किए गए इस हमले ने सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही इस हमले ने मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन को भी जन्म दे दिया है. इसके अलावा इस हमले के बाद राज्य में राजनीति भी तेज हो गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉ बालाजी जगन्नाथ अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ड्यूटी पर थे, जब पेरुंगलथुर का रहने वाले 26 वर्षीय आरोपी विग्नेश ने उनसे संपर्क किया. स्थानीय पुलिस के मुातिबक विग्नेश और उनके तीन दोस्त सुबह करीब 10.30 बजे विग्नेश की मां से मिलने अस्पताल में दाखिल हुए, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है. अंदर घुसने के बाद इन लोगों ने कथित तौर पर महिला की बिगड़ती हालत को लेकर डॉ जगन्नाथ के साथ बहस की, जिसमें विग्नेश ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया.

पुलिस के अनुसार, विग्नेश ने कथित तौर पर रसोई में इस्तेमाल होने वाला चाकू निकाला और डॉ जगन्नाथ पर हमला कर दिया. इस हमले से उनकी गर्दन सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर भी चोटें पहुंचीं. हमले के समय वहां मौजूद लोगों ने तुरंत डॉक्टर को बचाया और आईसीयू में दाखिल करा दिया. बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने राहगीरों के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ लिया, जो अब आगे की पूछताछ के लिए पुलिस की हिरासत में है. उसके अलावा 4 अन्य लोग भी पुलिस की हिरासत में हैं.

A 26-year-old youth walked after attacking a doctor on duty and caught by security staff at Kalaignar Centenary Super Specialty Hospital in Chennai was being thrashed by the staff before being handed over to the police. @chennaipolice_ pic.twitter.com/jzI59uOz34

— R SIVARAMAN (@SIVARAMAN74) November 13, 2024