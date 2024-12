Video: आदमी है या हैवान, 3 बेटियों को जन्म दिया तो पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया

Maharashtra: एक तरफ बेटियां, बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं और अपने माता-पिता का नाम रोशन कर रही है. लेकिन कुछ लोग के लिए ये बेटियां बोझ की तरह मालूम होती हैं. बेटे की चाह में एक इंसान इस हद तक गिर गया कि उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया. यह मामला महाराष्‍ट्र के प‍रभणी जिले का है. गुरुवार रात को मुंबई से करीब 520 किलोमीटर दूर गंगाखेड़ नाका में हुई घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. नाका में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, क्योंकि उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया था. एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि आरोपी कुंडलिक काले को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Maharashtra: In Parbhani, a man set his wife on fire after the birth of their third daughter. The wife later succumbed to her injuries at the hospital. CCTV footage shows her fleeing the burning house. The accused, Kundlik Kale, with a history of domestic violence, is under… pic.twitter.com/5pl0b6x2vf

